Osmancık'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Osmancık'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Osmancık\'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde öğleden önce başlayan orman yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

17.07.2024 18:37
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Osmancık'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde öğleden önce başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Tepeyolaltı köyü ormanlık alanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Tepeyolatı Köyü Büyük Kaylan Mevkii olarak adlandırılan ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Müdürlüğü İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Orman Müdürlüğü ekipleri İtfaiye Arasözleri ile yangına müdahale ederken, köy muhtarı ve köy sakinleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Köylüler ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırdıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

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