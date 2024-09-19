Osmancık\'ta Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobil 2 Araca Çarptı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı.

Kaza, Güney Mahallesi Çorum Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 ACE 164 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halinde bulunan 57 AAY 732 ve 19 HB 743 plakalı iki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 03 ACE 164 plakalı otomobilin lastikleri patlarken patlama sesiyle insanlar ev ve iş yerlerinden korku içerisinde dışarı çıktı. Lastikleri patlayan otomobil bir süre gittikten sonra yol kenarında durabildi. Kazanın şokunu üzerinden atamayan otomobilin kadın sürücüsü bir süre aracından inmedi. Yaralananın olmadığı kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik tedbiri alan polis ekipleri kaza tutanağı tuttu. - ÇORUM