Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.
Olay, Çorum'un Osmancık ilçesi Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin T'ye ait iki katlı evde yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek evin teras kısmı ve ahırı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde ve ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmancık'ta Yangın: Bir Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?