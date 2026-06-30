Osmaneli\'de Atış Etkinliği Güvenlik Altında

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen atış etkinliğinde üst düzey güvenlik tedbiri alındı.

Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde OMAK Atıcılar Kulübü tarafından atış etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 2 bin vatandaşın katıldığı etkinlikte, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından üst düzey güvenlik tedbirleri alındı. Etkinlik kapsamında 2 asayiş timi, 1 trafik jandarma timi, 1 subay, 2 astsubay ve 4 uzman çavuş olmak üzere toplam 7 personel görev yaptı. Faaliyet boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, etkinlik sorunsuz şekilde tamamlandı.

Ayrıca etkinlik alanında vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı. - BİLECİK