Osmaniye\'de 11 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı

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Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kurulan Mobil Göç aracının kullanıldığı uygulamada, Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik otoyol üzerinde uygulama yapıldı. Mobil Göç Noktası aracının da kullanıldığı uygulamada durdurulan araçlarda, 67 yabancı uyruklu şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, 11 Suriye uyruklu şahsın yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, idari ve sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - OSMANİYE