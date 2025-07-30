Osmaniye\'de Anız Yangını Hızla Söndürüldü

Osmaniye'de çıkan anız yangını vatandaşların dikkati ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. O anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyü Ayşeler Mahallesinde meydana geldi. Anız bölgesinde dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Ellek Belediyesi itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek yangın ormana sıçramadan engellendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları köyde bir düğün için bulunan dron pilotu Mustafa Demir'in dron kamerasına yansıdı. - OSMANİYE