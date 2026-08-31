Osmaniye’de anız yangını

Osmaniye'de hasadı yapılan mısır tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sakızgediği Köyü'nde otoyol yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasadı tamamlanan mısır tarlasındaki anızlar henüz bilinmeyen nedenle tutuştu. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tarım arazisinin bir bölümü zarar gördü.