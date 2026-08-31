Osmaniye’de anız yangını - Son Dakika
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Osmaniye’de anız yangını

Osmaniye’de anız yangını
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Osmaniye'nin Sakızgediği Köyü'nde hasadı yapılan mısır tarlasındaki anızların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında tarım arazisinin bir bölümü zarar gördü.

Osmaniye'de hasadı yapılan mısır tarlasında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sakızgediği Köyü'nde otoyol yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasadı tamamlanan mısır tarlasındaki anızlar henüz bilinmeyen nedenle tutuştu. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tarım arazisinin bir bölümü zarar gördü.

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarım, Mısır, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye’de anız yangını - Son Dakika

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