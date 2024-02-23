Osmaniye\'de Ayakkabı Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Osmaniye'de bir apartmanda kapı önlerinde bulunan ayakkabılardan beğendiklerini çalan kadın hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.
Osmaniye kent merkezi Alibeyli Mahallesi'nde bulunan site içerisindeki apartmana gelen sırt çantalı bir kadın, asansöre binerek en üst kata çıktı. Kadın, en üst kattan itibaren başlayarak binadaki tüm katları dolaşarak beğendiği ayakkabıları tek tek topladı. Kadının beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği torbaya doldurduğu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bina sakinleri sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen vatandaşlar, ayakkabı hırsızını tespit ederek durumu polise haber verdi.
"En üst kattan başlayarak kaliteli, pahalı ayakkabıları alıyor"
Hırsızın site içerisinde ilk önce bisiklet parkını kontrol ettiğini söyleyen Rahim Kurt (29), "Hırsızlık olayı dün yaşandı, gelen kişi öncelikle bisiklet parkına bakıyor açık bisiklet var mı diye ondan sonra burada çalacak bir şey bulamayınca apartmanımıza giriyor. Diğer 2 bloğumuzu da tabi kontrol ediyor, oraların kapıları kapalı olunca bizim bloğumuza giriyor en üst kattan başlayarak dokuzuncu kattan kaliteli, pahalı ayakkabıları alıyor. Aşağı katlara inerek yavaş yavaş toplayarak çıkıyor. Tabii bunun biz sabah farkına vardık güvenlik kamera kayıtlarını izlediğimizde gerekli mercilere ilettik. Hırsızlık olayının artık hafifletici bir suç olmasını istemiyoruz. Birkaç ağır ceza verildiği zaman belki de bu hırsızlık olayının önüne geçebilirler. Zaten 6 Şubat depremden sonra insanlar yavaş yavaş yaralarını sararken bu hırsızlık olayıyla da apayrı bir şok yaşıyor insanlar. Daha evinde olmayan insanlar var deprem korkusunu üstünden atamayan insanlar var. Hani onların belki de evlerinde şu anda hiçbir tane eşya kalmadı" şeklinde konuştu.
"En üst kattan başlıyor tek tek topluyor, içinden beğendiklerini alıyor, beğenmediklerini çöpe atıyor"
Apartman yöneticisi Cumali Öztoprak (54) ise, "Apartmana gelen hırsız önce bodrum katına bakıyor, bodrum katına baktığında bir şey bulamayacağını anlıyor. Asansöre binip 9. kata çıkıyor. En üst kattan başlıyor tek tek topluyor, içinden beğendiklerini alıyor, beğenmediklerini çöpe atıyor. Ayakkabıları çalıyor bir bayan erkek ayakkabılarını ne yapacak 3 kuruşa satıp artık madde mi alır ne alırsa bilmiyorum" dedi. - OSMANİYE
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