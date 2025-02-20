Osmaniye'de Barınaktaki Hayvanların Zehirlenerek Öldürülmesi İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Osmaniye'de Barınaktaki Hayvanların Zehirlenerek Öldürülmesi İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı

Geniş Video İzle

Osmaniye Valiliği, barınaktaki bazı hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddialarına yönelik inceleme başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda alanda 19 köpeğin ölü olduğu, ayrıca 2 köpeğin de muayene masasında öldüğü tespit edildi.

20.02.2025 21:09  Güncelleme: 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiaların ardından inceleme yapan ekipler, bakımevinde 21 köpeği ölü buldu.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, barınaktaki bazı hayvanların zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

21 KÖPEK ÖLÜ BULUNDU

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerince, Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi mezarlığının kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kontrollerde mevcut alanda çeşitli ırklarda 6 aylıktan küçük 15 köpek yavrusu ve 2-3 yaşlarında 4 köpek olmak üzere 19 köpeğin ölü olduğu, ayrıca bakımevinin muayene masasının üzerinde ölmüş 2-3 yaşlarında 2 köpek olduğu tespit edilmiştir."

"4 KÖPEĞİN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR"

Ölü 21 köpekte inceleme yapıldığı bildirilen açıklamada, "Yeni ölen 4 köpeğin kadavrası ölüm sebebinin araştırılması için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilmiştir. Konu titizlikle takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

Osmaniye\'de Barınaktaki Hayvanların Zehirlenerek Öldürülmesi İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Osmaniye Valiliği, İnceleme, Osmaniye, 3-sayfa, Gündem, Tarım, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Barınaktaki Hayvanların Zehirlenerek Öldürülmesi İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Uzun:
    hayvanlara merhamet etmeyene Allah ta merhamet etmez uyutmak değil çözüm başı boş hayvanları barınaklarda yaşatmak nasil hayvanat bahçesindeki hayvanlar değerli ise bu hayvanlarada değer onlara güven sevgi vereceğiz. 98 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sokaklardan hala toplanmayan köpekler için neden inceleme başlatılmıyor hala köpekler insanları parçalıyor neden gereği yapılmıyor 20 52 Yanıtla
  • Çelikk:
    Derhal Uyutulmalı 16 41 Yanıtla
  • Çelikk:
    Uyutulsun Ankara da Çok Var 11 40 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender arkadaşım gerçekten bu iş tehlikeli hal aldı çoluk çocuk okula işe gidemez oldu bu köpekler toplansa barınaklarda yaşasa daha iyi değilmi 13 28 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Kıyamet biran önce kopsun merhametsiz insanlar da hak ettiğini bulsun. Yaşattığını yaşamadan ölmesin bu vicdansızlar. 33 7 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bu isin caresi yok ! toplayin vietnama falan satin 4 22 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sen topla Ferhat. Bakalım kaç tanesini yakalayabilirsin. Her mahallede kaç tane köpek var. Bazıları istiyorki komple hepsi ortadan kalksın. Buna hicbir belediyenin gücü yetmez. 7 12 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:00:37. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Barınaktaki Hayvanların Zehirlenerek Öldürülmesi İddiası Üzerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.