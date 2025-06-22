Osmaniye'de bir apartmanın doğal gaz kutusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Osmaniye Merkez Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın avlusunda bulunan doğal gaz kutusuna saklanan yılanı gören vatandaşlar Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Doğal Gaz Kutusundaki Yılan İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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