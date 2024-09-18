Osmaniye\'de Düzensiz Göçmenlerin Yakalanması

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Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan araçta, Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir şahıs ise göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, merkez Vatan Mahallesi Yaveriye civarında uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine götüren araç sürücüsü Ali İ., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan 4 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. - OSMANİYE