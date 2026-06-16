Osmaniye'de emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, TAG Otoyolu Düziçi istikameti Şekerdere rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 63 LP 079 plakalı çekici, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada çekici sürücüsü A.K. araç kabininde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE