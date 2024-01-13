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Osmaniye'de FETÖ/PDY üyesi aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de FETÖ/PDY üyesi aranan şahıs yakalandı

Osmaniye'de FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Kenan S., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Osmaniye\'de FETÖ/PDY üyesi aranan şahıs yakalandı
13.01.2024 - 10:13,
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Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Kenan S. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Kenan S. yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Kenan S. Osmaniye'de yakaladı.

Yakalanan Kenan S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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