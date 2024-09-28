Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü - Son Dakika
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Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü

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Osmaniye'de tartıştığı yaşlı adamı sokak ortasında döven genç cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

28.09.2024 10:03
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Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu yanında yaşanan olayda Ömer Ü. adlı gencin 75 yaşındaki Mehmet D.'yi acımasızca dövdüğü ve küfrettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

VALİ YILMAZ: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, osmaniye, Politika, 3-sayfa, Şiddet, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü - Son Dakika

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    Yorumlar (31)

  • Sabri İnce:
    Yetkililer "Gereğini yapacağız " demiş . Kural 1 . Suçluyu ara. Kural 2. Suçluyu yakala. Kural 3. Suçluyu SAL. .. Adalet Abla tatil de ,dönüşü belli değil. 364 4 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    2 GÜN SONRA SERBEST SEREFSİZ 33 0
  • Bayram ÖZSOY:
    yeni nesliniz ile gurur duyabilirsiniz 312 10 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    BU ÜLKEYİ BU HÂLE AK PARTİ GETİRDİ AK PARTİNİN YENİ TÜRKİYE Sİ GÜÇLÜ TÜRKİYE Sİ ÜLKE ELDEN GİDİYOR ESKİ TÜRKİYE' Yİ ÖZLÜYORUZ ECEVİT YILMAZ ZAMANLARINI 90 SENELERİNİ 28 15
    Ankara null:
    yeni nesil senin kuklan dgl haddini bil 0 20
  • Mehmet Güney:
    o videoyu çeken neyapıyormuş acaba 298 7 Yanıtla
  • Ankara null:
    haketmistir eminim ne sira beklerler ne saygi duyarlar 15 248 Yanıtla
    Coşkun Degirmenci:
    Yaşlı insan neyi hak etmiş şansda yazıklar olsun 24 0
  • Murat Çevre:
    Z kuşağı bu işte açılımı Zibidi kuşağı 248 11 Yanıtla
    Emir Kozcu:
    z kuşağını yetiştiren pardon yetiştirmeyi beceremeyen kim onu da sorgula. 22 2
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