Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu yanında yaşanan olayda Ömer Ü. adlı gencin 75 yaşındaki Mehmet D.'yi acımasızca dövdüğü ve küfrettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü - Son Dakika
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