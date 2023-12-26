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Osmaniye'de hafriyat kamyonu alev aldı - Son Dakika
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Osmaniye'de hafriyat kamyonu alev aldı

Osmaniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonu motor bölümünden alev aldı. Sürücü kamyonu terk ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Kamyon kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye\'de hafriyat kamyonu alev aldı
26.12.2023 - 11:20,
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Osmaniye'de seyir halindeki hafriyat kamyonu motor bölümünden alev aldı. Sürücünün son anda alevleri fark ederek indiği kamyon alev topuna dönerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Osmaniye Aslanlar Mahallesindeki döküm alanında meydana geldi. Seyir halindeki 80 AED 247 plakalı hafriyat kamyonu bir anda yanmaya başladı. Sürücü araçtan inip itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri söndürdü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Osmaniye, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de hafriyat kamyonu alev aldı - Son Dakika


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