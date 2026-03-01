Osmaniye'de çiftlikte yangın: 8 koyun ve 120 kümes hayvanı telef oldu - Son Dakika
Osmaniye'de çiftlikte yangın: 8 koyun ve 120 kümes hayvanı telef oldu
01.03.2026 11:09  Güncelleme: 11:16
Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cevdetiye beldesinde bir vatandaşa ait hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çiftlikte bulunan hayvan barınaklarını sardı. Yangını fark eden çiftlik sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 8 koyun, 20 tavuk ve 100 civciv telef olurken, 40 torba tavuk yeminin de yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

