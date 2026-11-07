CENTCOM, İran'ın kara ve Hazar sevkiyatını kesmek için Demir Kapı Görev Gücü'nü kurdu - Son Dakika
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CENTCOM, İran'ın kara ve Hazar sevkiyatını kesmek için Demir Kapı Görev Gücü'nü kurdu

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CENTCOM, İran\'ın kara ve Hazar sevkiyatını kesmek için Demir Kapı Görev Gücü\'nü kurdu
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CENTCOM, İran'ın kara ve Hazar Denizi üzerinden silah ve yaptırımlı malzeme sevkiyatını önlemek için Demir Kapı Görev Gücü'nü kurdu. Tampa'da konuşlanacak ekip çalışacak; CENTCOM'a göre son aylardaki deniz ablukası İran'ın 25 milyar dolardan fazla ham petrol ihracını engelledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın gelişmiş silah sistemleri ve yaptırımlara tabi diğer malzemeleri kara güzergahları ve Hazar Denizi üzerinden sevk etmesini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında "Demir Kapı Görev Gücü"nün kurulduğunu açıkladı.

ABD ordusu, İran limanlarına yönelik aylardır süren deniz ablukasını genişlettiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın "Demir Kapı Görev Gücü"nün oluşturulması talimatını verdiği kaydedildi. Açıklamaya göre görev gücü, İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gelişmiş silah sistemleri, askeri ve sivil alandaki çift kullanımlı teknolojiler, yaptırım kapsamındaki malzemeler ve "yasa dışı gelir kaynaklarını" taşımasının önlenmesi amacıyla ABD hükümetine bağlı diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışacak. Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlandırılacak yeni görev gücünde askeri ve sivil personelden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekibin görev yapacağı bildirildi.

CENTCOM Komutanı Cooper, yeni görev gücüne ilişkin açıklamasında, "Demir Kapı Görev Gücü'nün kurulması, İran'a karşı uyguladığımız çelikten deniz ablukasının başarısını pekiştiriyor. CENTCOM'un ABD hükümetine bağlı kurumlarla iş birliğini güçlendirmesi, İran'ın terörizmi finanse etme, silah fabrikalarını yeniden inşa etme ve askeri kapasitesini yenileme kabiliyetini daha da sınırlandıracak" dedi.

"Deniz ablukası İran'ın 25 milyar dolardan fazla ham petrol ihraç etmesini engelledi"

CENTCOM, son aylarda uygulanan ABD deniz ablukasının İran'ın 25 milyar dolardan fazla ham petrol ihraç etmesini engellediğini bildirdi. Açıklamada, İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan tüm gemilere yönelik deniz denetimlerinin ve abluka uygulamasının sıkı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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