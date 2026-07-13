Osmaniye\'de iş yeri yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, ilçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde eski hastane civarındaki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tamamen söndürülen yangında

can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - OSMANİYE