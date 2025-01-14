Osmaniye\'de Jandarma Operasyonu: 107 Gözaltı

3.Sayfa

Osmaniye'de jandarmanın son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 06-12 Ocak 2025 tarihlerinde 83 asayiş olayıyla ilgili 107 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 210 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 32 gram bonzai, 2 uyuşturucu kullanma aparatı 157 sentetik hap, bin 990 paket kaçak sigara, 20 litre kaçak içki ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 13 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE