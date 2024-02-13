Osmaniye'de Jandarma Operasyonu: 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Jandarma Operasyonu: 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye\'de Jandarma Operasyonu: 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tır parkında düzensiz göçmenler yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan organizatör tutuklandı ve göçmenler sınır dışı edildi.

13.02.2024 22:45  Güncelleme: 22:46
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Osmaniye'de jandarmanın operasyonuyla tır parkında 24 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında saha çalışması başlatıldı. Bu çerçevede, Toprakkale ilçesinde otoban üzerindeki tır parkına düzenlenen operasyonda, 1 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör E.G., göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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