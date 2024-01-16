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Osmaniye'de yapılan denetimlerde 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de yapılan denetimlerde 7 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaniye\'de yapılan denetimlerde 7 kaçak göçmen yakalandı
16.01.2024 - 11:40,
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Osmaniye'de yapılan denetimlerde, ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Göçmen, Güvenlik, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de yapılan denetimlerde 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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