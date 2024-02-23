Osmaniye'de Kaçan Araçta 5 Özel Yapım Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Kaçan Araçta 5 Özel Yapım Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye\'de Kaçan Araçta 5 Özel Yapım Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında kaçan bir aracı kovaladı. Yakalanan araçta yapılan aramada, 5 özel yapım ruhsatsız silah ve 203,77 gram uyuşturucu madde bulundu. Araç sürücüsü tutuklandı.

23.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:35
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Osmaniye'de uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç içerisinden 5 özel yapım ruhsatsız silah ve 203,77 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uygulama sırasında bir araç, polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli aracı bir süre kovalayan ekipler, kısa sürede yakaladı.

Polisin kovaladığı şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız marka ve seri numarası olmayan özel yapım kısa dipçikli pompalı silah ve 203,77 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Emrah S. ve İbrahim Halil S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Kaçan Araçta 5 Özel Yapım Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de Kaçan Araçta 5 Özel Yapım Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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