Osmaniye\'de Kayalıklardan Düşen Yürüyüşçü Kurtarıldı

Osmaniye'de arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıktığı Karaçay Kanyonu Sarısu Şelalesi mevkisinde dengesini kaybederek kayalıklardan düşen 36 yaşındaki H.K., ekiplerin zorlu operasyonuyla askeri helikopterle bulunduğu bölgeden tahliye edildi.

Olay, merkeze bağlı Karacalar köyü sınırlarında bulunan Karaçay Kanyonu Sarısu Şelalesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan H.K. (36), yürüyüş sırasında dengesini kaybederek kayalık alana düştü. Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sarp ve engebeli arazi nedeniyle yaralıya ulaşmakta güçlük çeken ekipler, H.K.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrolde kaburgasında kırık olduğu belirlenen yaralının kara yoluyla tahliyesinin mümkün olmaması üzerine bölgeye askeri helikopter yönlendirildi.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedyeyle güvenli alana taşınan H.K., askeri helikoptere alınarak hastaneye sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında hafif yaralanan bir itfaiye eri ile bir AFAD personeli de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı - OSMANİYE