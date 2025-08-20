Osmaniye'de Konteyner Yangını - Son Dakika
20.08.2025 17:15
Osmaniye'de konteynerde çıkan yangın, işçilerin olmamasıyla kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin deprem konutlarında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, konteyner içerisinde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Yangın, Kadirli ilçesi Mezretli köyünde meydana geldi. Deprem konutlarının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kısa sürede yayılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek konteyneri etkisi altına alırken, içeride kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

osmaniye, İtfaiye, Kadirli, Deprem, Son Dakika

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
