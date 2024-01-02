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Osmaniye'de Mısır Taşıyan Tır Alev Aldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Mısır Taşıyan Tır Alev Aldı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde mısır taşıyan bir tırın balatalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Tır sürücüsü durumu hemen bildirerek yangının büyümesini engelledi. Bahçe Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Osmaniye\'de Mısır Taşıyan Tır Alev Aldı
02.01.2024 - 09:03,
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Osmaniye'de mısır taşıyan tır alev alev yandı

OSMANİYE - Osmaniye'de mısır taşıyan taşıyan tır, balatalarının tutuşması neticesinde alev alev yandı.

Yangın, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi otoyol gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinde Osmaniye istikametine seyreden İ.O. idaresinde ki 63 M 3554 06 plakalı mısır taşıyan tırın balatalarından duman yükselmeye başladı. Tır sürücüsü aracını emniyet şeridine park ederek kupayı dorseden ayırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Balatalardan çıkan alevler tırın dorsesini sardı. Bölgeye sevk edilen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından alev alev yanan tır kısası zamanda söndürüldü.

Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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