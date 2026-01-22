Osmaniye\'de müstakil evin kilerinde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde müstakil evin killerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Tiken'e ait müstakil evin kiler kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, kiler bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE