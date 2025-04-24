Osmaniye\'de Okul Servisi Kazası: 11 Yaralı

Osmaniye'de okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Çarpmamanın etkisiyle savrulan okul servisi yol kenarında bulunan uçuruma düşmekten son anda kurtuldu.

Kaza, Düziçi İlçesi Merkez Mahallesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun K. idaresindeki 80 M 6567 plakalı okul servisi ile Muzaffer İ.'nin kullandığı 80 DF 882 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan okul servisi yol kenarında bulunan uçuruma düşmekten son anda kurtulurken, otomobil ise önce park halindeki otomobile ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada okul servisinde bulunan 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 öğrenciyle birlikte toplam 11 kişi tedbir amaçlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - OSMANİYE