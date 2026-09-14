Tarsus\'ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari

Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında banka hesaplarını kullandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Hesaplarda 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi tespit edilirken, hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 42'si yakalandı.

HESAPLARDA 7,6 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığını belirledi.

Yapılan incelemelerde söz konusu hesaplarda toplam 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

42 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

Firari durumdaki 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.