Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında - Son Dakika
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Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

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Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı 43 yaşındaki S.A. isimli kadını balkonda sopayla döven inşaat işçisi 38 yaşındaki İ.O. isimli saldırgan, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da dini nikahla birlikte yaşadığı öğrenilen 43 yaşındaki kadını, evlerinin balkonunda sopayla döven 38 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir erkek şahsın, bir kadına balkonda sopayla şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede yayılan görüntüler infial yarattı. Görüntülerde erkek şahsın elindeki sopayla kadına vurduğu, kadının ise elinde sadece çarşaf bulunduğu ve bu çarşafla sopa darbelerine karşı kendisini korumaya çalıştığı görüldü.

DEHŞET İÇİNDE ÇIĞLIKLAR ATTI

Vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde kadının "yapma, bırak" dediği ve can havliyle çığlıklar attığı duyuldu. Saldırganın daha sona ise kadını saçından tutarak evin içine götürdüğü görüldü.

Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntüler üzerine inceleme başlatan emniyet ekipleri, saldırgan şahsın 38 yaşındaki İ.Ö. olduğu, şiddet uyguladığı kadının ise imam nikahıyla birlikte yaşadığı 43 yaşındaki S.A. olduğunu tespit etti.

Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Kimliğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Sarıçam, Gözaltı, Güncel, İnşaat, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında - Son Dakika

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