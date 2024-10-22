Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, Kadirli ilçesi Akarca mevkiinde meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangına kısa sürede karadan müdahale başladı. Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Orman Yangını - Son Dakika
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