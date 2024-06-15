Osmaniye'de Oto Galeride Yangın: Çok Sayıda Araç Zarar Gördü - Son Dakika
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Osmaniye'de Oto Galeride Yangın: Çok Sayıda Araç Zarar Gördü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan bir oto galeride çıkan yangında, çok sayıda araç zarar gördü. Yangının sebebi henüz bilinmezken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Vatandaşlar da otomobilleri kurtarmak için yardıma koştu. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.06.2024 02:28
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında, çok sayıda araç zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı eski sanayi kavşağında bir oto galerici dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında çok sayıda otomobil de yangından etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken çevredeki vatandaşlar otomobilleri kurtarmak için seferber oldu. Yangında ölen yada yaralanan olmazken dükkanda ve otomobillerde maddi hasar oluştu.

Yangına ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Oto Galeride Yangın: Çok Sayıda Araç Zarar Gördü - Son Dakika

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