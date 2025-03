Osmaniye\'de Otobüs Kazası: Kadın Yaralandı

Osmaniye'de özel halk otobüsü dönüş yaptığı sırada altında kalan kadın yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmaniye İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi C. yolun karşısına geçmek istedi o sırada dönüş yapan otobüs kadını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sevgi C. otobüsün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi ve otobüs şoförünün aracı durdurması sonucu müdahale edilerek kadın otobüsün altından çıkarıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sevgi C. Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE