Osmaniye\'de otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Osmaniye'de otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşın yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Motorun arka kısmına sıkışan yavru kedi, titiz bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde yaşandı. Otomobilinin motor bölümünde yavru kedi olduğunu fark eden vatandaş, aracıyla birlikte İtfaiye Müdürlüğü'ne gelerek yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yavru kedinin motorun arka kısmında sıkıştığı belirlendi. Kedinin bulunduğu noktaya güvenli şekilde ulaşabilmek için araç, Osmaniye Belediyesi Bakım ve Onarım Amirliği'ne alındı. Burada motor alt koruması ile egzoz koruması sökülerek yavru kedi bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru kedi, kurtarma çalışmasının ardından doğal yaşamına bırakıldı. Başarıyla tamamlanan operasyon nedeniyle vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - OSMANİYE