Osmaniye\'de PKK/YPG/PYD üyesi yabancı uyruklu bir kişi tutuklandı

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Osmaniye'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Suriye'de PKK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair bilgi-belge ve fotoğraf görseli bulunan M.J.'nin kaldığı adres belirlendi. İl merkezinde Selimiye Mahallesindeki adrese operasyon düzenleyen jandarma, Suriye uyruklu M.J.'i yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - OSMANİYE