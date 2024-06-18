Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde saman balyalarının istiflendiği alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Toprakkale Tepe Mahallesi'nde saman balyalarının istiflendiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, saman balyalarının bulunduğu alanda soğutma çalışması da yaparak yangını söndürdü.
Olayda çok sayıda saman balyası yandı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı - Son Dakika
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