Osmaniye\'de selde mahsur kalan kadın kurtarıldı

29.05.2026 10:09  Güncelleme: 10:17
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şiddetli yağış sonucu taşkın meydana geldi. Evinde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Can kaybı yaşanmadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle derelerin debisi yükselirken, meydana gelen taşkınlarda evinde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle bazı dereler taşarken, birçok noktada su baskınları meydana geldi. İlçede bazı ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Taşkın nedeniyle evinde mahsur kalan 80 yaşındaki Emine Can'ın yardımına Düziçi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile çevredeki vatandaşlar koştu. Ekiplerin ve vatandaşların koordineli çalışması sonucu yaşlı kadın bulunduğu evden güvenli şekilde çıkarıldı.

Bölgede belediye, itfaiye ve diğer kurumlara bağlı ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları sürerken, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

