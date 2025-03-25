Osmaniye'de Sokak Köpeklerinin Koyunlara Saldırması Şok Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Osmaniye'de Sokak Köpeklerinin Koyunlara Saldırması Şok Yarattı

Osmaniye\'de Sokak Köpeklerinin Koyunlara Saldırması Şok Yarattı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sokak köpeklerinin bir ahıra saldırarak 1 kuzu ve 1 koyunu telef etmesi, üzüntü yarattı. Saldırı sonrası hayvanlar kuduz riski nedeniyle kesilerek gömüldü. Ahırın sahibi, sokak köpekleriyle ilgili daha önce de benzeri olayların yaşandığını belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

25.03.2025 11:46  Güncelleme: 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de Harun Ede'ye ait ahırda bulunan koyun ve kuzulara saldıran sokak köpekleri, ahırda uyuyakaldı.

Olay, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesi Ali Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Ede'ye ait küçükbaş hayvan yetiştirdiği ahıra sokak köpekleri saldırdı. Ahırda bulunan 5 küçükbaş hayvanından 1 kuzu ve 1 koyuna saldırarak telef eden köpekler ahırda uyuyakaldı. Sabah iş yerine gitmek için evden çıkan Ede, ahıra baktığında gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Hemen durumu jandarma, ilçe tarım ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ilçe tarım ekipleri yaptığı incelemenin ardından saldırıya uğrayan 5 küçükbaş hayvan kuduz riskine karşılık kesilerek toprağa gömüldü. Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen köpekler ise belediye ekipleri tarafından kontrol amaçlı barınağa götürüldü.

Telef olan koyunlarla köpekleri aynı ahırda görünce şaşırdığını söyleyen Harun Ede, "İş yerimden bir yere gitmiştim geç kaldım geldiğimde hayvanları gördüğümde telef olmuş haldeydi. Bu kuzuların telef olduğu maddi değeri yok ama amaç başka insanlarımıza zarar gelmesin biz başkalarına zara olmasın diye çabalıyoruz.5 tane mevcut hayvanım vardı köpekleri de gördünüz vatandaşlar bu köpekler yapmadı diyor ama bizimkini köpek yaptığı belli. Jandarmaya belediyeye haber verdik belediye görevini tam yapmıyor barınağımız yok diyor Osmaniye'ye götürüyoruz onlar da kabul etmiyor diyor. Uyuşturup götürüp öteye bırakıyorlar biz bunun için yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Bunun ilk olmadığını daha önce de benzeri saldırılar olduğunu söyleyen Nuri Tuna, "Bu bir değil sonda değil her gün bir tanesi 3-5 koyunu parçalanıyor her gün bir aileyi perişan ediyor buna başka bir çözüm üretilmesi gerekli. Yazık günah şu Ramazan'da perişan halde bunun bir sonlandırılmasını istiyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Çiftçilik, osmaniye, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Düziçi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Sokak Köpeklerinin Koyunlara Saldırması Şok Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:09:42. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Sokak Köpeklerinin Koyunlara Saldırması Şok Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement