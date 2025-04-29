Osmaniye'de kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarparak durdu.
Kaza, Bahçe ilçesi Kaman Ağzı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun'dan Gaziantep'e mazot taşıyan Hacı K. idaresindeki 73 SG 750 plakalı tanker, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak yol kısa sürede tekrar trafiğe açıldı - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Tanker Kaza Yaptı - Son Dakika
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