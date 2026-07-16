Tır lastiğinde çıkan yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Tır lastiğinde çıkan yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü

Tır lastiğinde çıkan yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü
16.07.2026 20:52  Güncelleme: 20:56
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Osmaniye'nin Sakarcalı köyünde yol kenarındaki tır lastiğinde çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ekili tarlaya sıçramadan söndürüldü.

Osmaniye'nin Sakarcalı köyünde yol kenarında bulunan tır lastiğinde çıkan yangın, jandarma personelinin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tarlaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sakarcalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan tır lastiği alev aldı. O sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma personeli yangını fark ederek ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, jandarma personeliyle koordineli şekilde yürüttüğü çalışmayla yangını yolun yanındaki ekili tarlaya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Osmaniye, İtfaiye, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır lastiğinde çıkan yangın tarlaya sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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