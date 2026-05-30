Osmaniye\'de toprak kayması: Prefabrik ev devrildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen toprak kaymasında bir prefabrik ev devrilirken, çok sayıda ev ve araç zarar gördü.

Bahçe ilçesinde dün etkisini artıran kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde toprak kaymaları yaşandı. Kale Mahallesi'nde zeminin yumuşaması sonucu yamaçta bulunan prefabrik ev devrilerek kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde bulunan vatandaşların dışarıda olması sayesinde herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yamaçlardan koparak gelen toprak ve kaya parçaları ise mahallede maddi hasara neden oldu. Bir traktör toprak ve kaya yığınlarının altında kalırken, çevredeki bazı evler ile araçlarda da hasar meydana geldi. - OSMANİYE