Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Osmaniye\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
13.07.2026 20:45
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Osmaniye'de 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, tedavi altına alındı.

Osmaniye'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fakıuşağı Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan Dereobası ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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