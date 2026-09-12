Osmaniye Düziçi'nde otomobil motosiklete çarptı, sürücü yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı Yeni Mezarlık üst mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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