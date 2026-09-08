Osmaniye Kadirli\'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Burhan Camuzemen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kadirli-Andırın karayolu Taputepesi mevkii Çamlıca Camii civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile Burhan Camuzemen idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Camuzemen ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücüye kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Camuzemen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.