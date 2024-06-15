Ot yangını ikametlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Ot yangını ikametlere sıçramadan söndürüldü

Kayseri'nin Talas ilçesinde boş arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından ikametlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

15.06.2024 03:50
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Ot yangını ikametlere sıçramadan söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde boş arazide çıkan anız yangını, ikametlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ağbayır caddesi üzerinde bulunan boş arazide anız yangını çıktı. Sıcak havanın etkisiyle büyüyen yangını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda alevler, ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ot yangını ikametlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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