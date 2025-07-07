Otel Yangını Davası: Avukat Gültekin'den Duygusal Açıklama - Son Dakika
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Otel Yangını Davası: Avukat Gültekin'den Duygusal Açıklama

07.07.2025 11:00
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Grand Kartal Otel yangınında 8 aile üyesini kaybeden Yüksel Gültekin, duruşmadan ayrılmak istedi.

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "Bu olay karşısında savunmalarını yaparken gerçeğe aykırı beyanlarda bulunacak, sahte gözyaşı dökecek bu merhametsiz yüreklerin sözlerine tahammül edemeyeceğim" diyerek duruşma salonundan ayrılmak istediğini söyledi. Duruşmaya ara verildi.

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangını davasına ilişkin ilk duruşma başladı. Yangın faciasında oğlu Bilal Gültekin, gelini Zehra Sena Gültekin, Rumeysa Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Selim Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Enes Gültekin ile Sümeyye Güner'i kaybeden avukat Yüksel Gültekin, "8 evladını kaybeden babayım. Bana duruşma başlamadan 2,3 dakika söz verin. Usulü bozmadan söz istiyorum. Bu duruşmaya cübbemi çıkararak katılıyorum. Bu meseleyi siyasileştirmeyelim. 8 canını kaybetmiş baba olarak söylüyorum. 38 yaşındaki Bilal'im vefat etti. Oğlum herkesin sevdiği bir insandı. 2.5 yaşındaki Doğu Türkistanlı çocuğa aile oldular. 72 can da benim evlatlarım kadar kıymetliydi. 61 yaşındayım, avukatım. Bu dünyada kaybedecek hiç bir şeyim kalmadı. Bundan sonraki tek çabam, suçluların en ağır şekilde cezalandırılması olacaktır. Bu dünyada, öbür dünyada iki elim yakanızdadır. Asla bunu unutmayın. Mahkemenin vereceği cezayı bilememi bu cezalardan vicdanen kurtulamazsınız. Siz yalnızca yangından kurtuldunuz, hayatınız boyunca bu vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Bizim tek görevimiz, hukuk çerçevesinde merhametsiz insanları yargı önüne çıkarmaktır. Adaletin tecelli edeceğine olan inancım tamdır. Bu olay karşısında savunmalarını yaparken gerçeğe aykırı beyanlarda bulunacak, sahte gözyaşı dökecek bu merhametsiz yüreklerin sözlerine tahammül edemeyeceğim" diyerek salondan ayrılmak istediğini söyledi.

Müşteki avukatların dosyadaki görüntülere ulaşamadığını söylemesi üzerine duruşmaya ara verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yüksel Gültekin, Kartalkaya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otel Yangını Davası: Avukat Gültekin'den Duygusal Açıklama - Son Dakika

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