Afyonkarahisar'da çalıştığı otelin 4'üncü katının penceresinde cam silerken aşağı düşen kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Dervişpaşa Mahallesi'nde bir otelin 4'üncü katındaki penceresinde temizlik yapan A.G. (38), bastığı betonun kırılmasıyla sert zemine düştü. Ağır yaralanan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan A.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Otelde Cam Silen Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?