3.Sayfa

Otelle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıyan taksiciye meslektaşlarından tepki

İSTANBUL - Sultanahmet'te otellerle anlaşarak fahiş fiyattan turist taşıdığı iddia edilen taksiciye meslektaşları tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.

Sultanahmet'te taksiciler, iddiaya göre otellerden aldıkları turistleri taksimetre fiyatının iki katına anlaşarak taşıyan meslektaşlarına tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otelden turisti alarak aracına götüren taksici, ardından otel çalışanı ile el sıkışıyor. Otel çalışanı ise taksiciye turistten ne kadar ücret alacağını tembihliyor. Görüntüleri çeken taksiciler, turistin araca binmesinin ardından meslektaşının yanına giderek tepki gösteriyor.

Edinilen bilgilere göre özellikle otellerin yoğun olduğu tarihi Sultahhanmet bölgesinde bazı otel çalışanları ve taksiciler arasında kurulan telegram gruplarından turist yolcu pazarlığı yapılıyor. Otel çalışanları, komisyon karşılığı turistleri anlaştıkları taksicilerin fahiş fiyattan taşınmasını sağlıyor.