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Bir hafta önce dükkanı kurşunlandı, bugün silahla yaralandı

Oto yıkama dükkanına silahlı saldırı: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde bir hafta önce kurşunlanan oto yıkamacıya gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, Tuzla Mahallesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'e ait oto yıkama dükkanı yaklaşık bir hafta önce kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Dükkanın kapalı olduğu saatte gerçekleşen olayda kurşunlar kapıya isabet etti. Üzerinden bir hafta geçen olayın ardından ise bölgeye motosikletle geldiği ileri sürülen bir şüpheli tarafından oto yıkama dükkanı yine kurşunlandı. Bu kez dükkan sahibi A.K. silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri ise işletme içerisinde bulunan bir otomobile de isabet etti.

"Dükkan daha önce de kurşunlanmış"

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen Hamdi Dabak, "Biz oturuyorduk, iki el silah sesi geldi. Daha sonrasında siyah ceketli, iri yarı bir şahıs motosiklete binerek gitti. Dükkanın içerisindeki arkadaşın vurulduğunu gördük. Durumu sağlık ekiplerine bildirdik, sonuç bu. Oto yıkamacının sahibi galiba vurulan kişi. 1 hafta önce de zaten dükkan kapalıyken akşam saatlerinde yine ateş edilmiş. Dükkanın kapıları kurşunlanmış, az öncede gelip yine ateş açtılar ve kalçasından vuruldu. Daha sonrasında saldırgan motosiklete binerek kaçtı" dedi.