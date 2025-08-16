Otobüs firmasının başına getirdiklerine ağlayarak isyan etti

Kamil Koç firmasına ait bir otobüste yaşanan olay, sosyal medyada tepki topladı. İddiaya göre, kalkıştan hemen önce lavabo ihtiyacını gidermek isteyen bir kadın, muavinden izin aldı. Ancak kadın henüz lavabodan dönmeden otobüs hareket etti.

YALNIZ BAŞINA KALDI

Valizleri otobüse yüklenen yolcu, eşyalarıyla birlikte yola çıkan aracın ardından yalnız başına kaldı. Olayın ardından yaşanan mağduriyet, vatandaşların "yolcu güvenliği ve sorumluluk" konularında firmaları daha dikkatli olmaya çağırmasına neden oldu.