Otobüs firmasının başına getirdiklerine ağlayarak isyan etti

Otobüs firmasının başına getirdiklerine ağlayarak isyan etti
16.08.2025 09:33
Otobüs firmasının başına getirdiklerine ağlayarak isyan etti
Kamil Koç firmasına ait bir otobüs, kalkıştan hemen önce muavin aracılığıyla lavaboya gitmesine izin verilen kadın yolcuyu beklemeden hareket etti. Henüz lavabodan dönmeden otobüsün kalkması sonucu mağdur olan kadın, duruma ağlayarak isyan etti.

Kamil Koç firmasına ait bir otobüste yaşanan olay, sosyal medyada tepki topladı. İddiaya göre, kalkıştan hemen önce lavabo ihtiyacını gidermek isteyen bir kadın, muavinden izin aldı. Ancak kadın henüz lavabodan dönmeden otobüs hareket etti.

YALNIZ BAŞINA KALDI

Valizleri otobüse yüklenen yolcu, eşyalarıyla birlikte yola çıkan aracın ardından yalnız başına kaldı. Olayın ardından yaşanan mağduriyet, vatandaşların "yolcu güvenliği ve sorumluluk" konularında firmaları daha dikkatli olmaya çağırmasına neden oldu.

Kamil Koç, 3-sayfa, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otobüs firmasının başına getirdiklerine ağlayarak isyan etti - Son Dakika

16.08.2025 10:02:05
