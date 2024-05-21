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Otobüsle çarpışarak hurdaya dönen TOFAŞ'ın sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan TOFAŞ marka otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesi TEM otoyolu kavşağında meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 31 P 0739 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen TOFAŞ sürücüsü A.Ö. yaralandı. Kaza yerinden geçen İç Hastalıkları doktoru Mehmet Yaşar Akıl, kaza yerine giderek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Doktorun müdahale anları kameraya yansıdı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri incelemelerin ardından yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.